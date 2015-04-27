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ضبط 10370 لوح ” فورمايكا ” و12 رول ورق داخل حاويتين بميناء شرق بورسعيد

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ضبط 10370 لوح ” فورمايكا ” و12 رول ورق داخل حاويتين بميناء شرق بورسعيد ضبط 10370 لوح ” فورمايكا ” و12 رول ورق داخل حاويتين بميناء شرق بورسعيد

مديرية أمن بورسعيد

تمكنت جمارك بورسعيد من ضبط كميات كبيرة من الواح الفورمايكا وورق الحائط مخالفين لقواعد الاستراد داخل حاوية بميناء شرق بورسعيد في إطار تعليمات الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية.

 وكانت معلومات لمجدي إبراهيم مدير عام مكافحة التهرب الجمركي – فسم الإلتزام التجاري عن ورود أصناف مخالفة داخل أحد الحاويات.

وبعرض الأمر علي محمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد  قرر متابعة الحاوية فور وصولها ميناء بورسعيد.

وأكدت المعلومات الواردة ان الحاوية قادمة من الصين الي ميناء شرق بورسعيد باسم شرطة أونست للمقاولات لصنف قشرة جوز داخل حاويتين.

وتم عمل لجنة لفتح الحاويات وبفتحهما وجد بهما  10370 رول فورمايكا و 192 رول ورق حائط وطرد مادة لاصقة وذلك غير لما هو وارد بالمنافيستو.

وجرى التحفظ علي المضبوطات وتم إحالة الأمر للشئون القانونية و بلغت قيمة المضبوطات 333,008 ألف جنيه.

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