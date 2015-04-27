حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/4/27

من أهم صفات أصحاب برج الأسد إنهم أشخاص أوفياء واجتماعيون يحبون التعامل مع الآخرين والاندماج مع الآخرين، أما بخصوص حظ يوم الاثنين لأصحاب برج الأسد فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن عليك بالتفكير فى مشاعر الآخرين وعدم التركيز على ما اهتماماتك فقط، فأسلوبك القاسى فى التعامل مع الآخرين يفقدك محبتهم. توقعات ماجى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

>علاقتك العاطفية لا تسير بشكل صحيح بسبب عدم اهتمامك بشريك حياتك والاهتمام بعملك وتركيزك على النواحى العملية وهو الأمر الذى يثير ضيق شرك حياتك ويضايقه، لذا عليك بحل المشكلة قبل تفاقمها. على مستوى الصحة

>اتباعك لنظام غذائى متوازن والانتظام على ممارسة الرياضة دائما ساهم فى فقدانك الكثير من الوزن الزائد الذى كنت تطمح فى التخلص منه خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذى كنت تتمنى فعله منذ فترة.

شبكةعيونالإخبارية

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