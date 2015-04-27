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حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/4/27

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حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/4/27 حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/4/27
شخصيات حذرة لا تثق فى الآخرين بسرعة، يجب عليك أن تظهر لها حسن نيتك بالمواقف المختلفة حتى تحصل على رضاها وثقتها، لكن بالرغم من ذلك فهم أصدقاء أوفياء واجتماعيون لديهم علاقات اجتماعية متعددة، أما عن حظ برج الميزان لهذا اليوم فأنت أمام تحدٍ كبير عليك باجتيازه وإثبات للجميع أنك أهل للثقة ويمكنك تحمل المسئولية.

توقعات ماجى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب


>شخصيات رومانسية إلى أبعد الحدود لكن حذرهم الدائم يمنعهم من التعبير عن مشاعرهم بسهولة، فهم لا يرضون بحلول الوسط ويرغبون فى شخص كامل يناسب طبائعهم ويتقبل بعيوبهم، فلديهم قدرة كبيرة على كتمان مشاعرهم.

على مستوى الصحة


>حافظ على الوزن المثالى الذى وصلت إليه وألا تدع مزاجك المتقلب يؤثر عليك، فنجاحك الفترة الماضية أبهر الجميع، لذا استرح بعض الوقت وابدأ من جديد.

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مصر 365

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