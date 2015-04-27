توقعات الأبراج يوم الاثنين 2015/4/27

حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/4/27

توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/4/27

>حب الحياة وتقبل جميع تقلباتها ومشاكلها والتكييف مع التغيرات بشكل إيجابى، أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الاثنين فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون اليوم الاثنين غير مريح وغير مستقر خاصة فى مجال عملك، حيث تقابلك العديد من المفاجآت التى ستتسبب فى إفساد حياتك.>أنت قى مرحلة خطرة ومحاط بالعديد من المشكلات من جميع الجوانب، وهو الأمر الذى يؤثر على علاقتك العاطفية ويجعلك غير قابل للسيطرة على مشاعرك وتقلباتك المزاجية، وهو الأمر الذى يزعج شريك حياتك.>اهتم بالمحافظة على وزنك ورشاقتك وصحتك، ولا تستمر فى هذا الإهمال حتى تخسر صحتك وتقضى أيامك فى محاولة استعادة ما فاتك، واستعد قوتك وإرادتك القوية.

برج الجوزاء من الشخصيات المتقلبة التى لا تتمسك برأى معين، أشخاص هوائيون يحبون التجيد والتغيير وتتحكم عواطفهم فى تصرفاتهم، فأصحاب برج الجوزاء يتميزون بحبهم مقابلة أناس جدد للتعرف على شخصيات ووجوه متعددة، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم مناسب للتفكير فى بعض المشروعات الجديدة فمزاجك يساعدك على إنجاز أى شيء هذه الأيام فعليك باستغلال الأمر.

توقعات ماجى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/4/27

>حياتك العاطفية غير مستقرة ولا تسير على الطريق الصحيح بفضل تصميمك على رأسك وعدم الاستماع لنصائح الاخرين الذين يرغبون فى مساعدتك، لذا عليك التخلص من هذه الصفة حتى تنجح علاقاتك.>صحتك ليست فى أفضل حالاتها بفضل عدم صبرك وإفسادك للنجاح والإنجاز الذى وصلت إليه، ما يتسبب فى زيادة وزنك، لذا عليك تحدى نفسك للوصول إلى ما كنت تحلم به.

أصحاب هذا البرج يتميزون بقوة ملاحظة كبيرة لديهم شخصيات متسامحة مع نفسها ومع الآخرين ومن أهم صفاتهم الصبر والاجتهاد والإرادة القوية وعيوبهم تتلخص فى أحب السيطرة والتصميم على الرأى، أما عن حظ برج السرطان لهذا اليوم فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن أخبارًا سعيدة فى طريقها إليك ستغير من حياتك بشكل كامل.

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/4/27

>بدأت علاقتك العاطفية مع شريك حياتك فى الوصول إلى مرحلة الخطر لأنك مللت فى الفترة الأخيرة ولم تعد تشعر بالراحة التى كنت تشعر بها من قبل، وبدأ شريك حياتك فى ملاحة هذا الأمر وهو ما يثير غضبه.>عليك ممارسة اليوجا لتتمكن من الاسترخاء والابتعاد عن الضغوطات والروتين الذى يتسبب فى افساد حياتك ويصيبك بالكسل وعدم الرغبة فى القيام بأى شىء.

من أهم صفات أصحاب برج الأسد إنهم أشخاص أوفياء واجتماعيون يحبون التعامل مع الآخرين والاندماج مع الآخرين، أما بخصوص حظ يوم الاثنين لأصحاب برج الأسد فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن عليك بالتفكير فى مشاعر الآخرين وعدم التركيز على ما اهتماماتك فقط، فأسلوبك القاسى فى التعامل مع الآخرين يفقدك محبتهم.

توقعات ماجى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/4/27

>علاقتك العاطفية لا تسير بشكل صحيح بسبب عدم اهتمامك بشريك حياتك والاهتمام بعملك وتركيزك على النواحى العملية وهو الأمر الذى يثير ضيق شرك حياتك ويضايقه، لذا عليك بحل المشكلة قبل تفاقمها.>اتباعك لنظام غذائى متوازن والانتظام على ممارسة الرياضة دائما ساهم فى فقدانك الكثير من الوزن الزائد الذى كنت تطمح فى التخلص منه خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذى كنت تتمنى فعله منذ فترة.

مواليد برج العذراء لديهم شخصيات بسيطة محبة للإبداع والتغيير، يحبون كل أنواع الفنون المختلفة ويعدون بمثابة مصدر الهام لمن حولهم، أما عن حظ اليوم لبرج العذراء كما تؤكده خبيرة الأبراج هالة عمر فاليوم يعد بمثابة يوم عادى غير ملىء بالأحداث، لذا حاول الترفيه عن نفسك والتنزه.

توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين

>2015/4/27

>عليك فتح نقاش مع شريك حياتك فى المشكلات الأخيرة التى مررت من خلالها وتسببت فى الانفصال أكثر من مرة بسبب عدم رغبتكم فى التحدث ومعالجة هذه المشكلات العويصة التى استنفدت الكثير من طاقتكم.>حالتك النفسية سيئة بسبب بعض المشكلات فى الحياة العاطفية وتأثيرها على حياتك وعلى تركيزك طوال الفترة الماضية وهو الأمر الذى لاحظه الجميع، خاصة مع إصابتك بالإجهاد والإرهاق.

شخصيات حذرة لا تثق فى الآخرين بسرعة، يجب عليك أن تظهر لها حسن نيتك بالمواقف المختلفة حتى تحصل على رضاها وثقتها، لكن بالرغم من ذلك فهم أصدقاء أوفياء واجتماعيون لديهم علاقات اجتماعية متعددة، أما عن حظ برج الميزان لهذا اليوم فأنت أمام تحدٍ كبير عليك باجتيازه وإثبات للجميع أنك أهل للثقة ويمكنك تحمل المسئولية.

توقعات ماجى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/4/27

>شخصيات رومانسية إلى أبعد الحدود لكن حذرهم الدائم يمنعهم من التعبير عن مشاعرهم بسهولة، فهم لا يرضون بحلول الوسط ويرغبون فى شخص كامل يناسب طبائعهم ويتقبل بعيوبهم، فلديهم قدرة كبيرة على كتمان مشاعرهم.>حافظ على الوزن المثالى الذى وصلت إليه وألا تدع مزاجك المتقلب يؤثر عليك، فنجاحك الفترة الماضية أبهر الجميع، لذا استرح بعض الوقت وابدأ من جديد.

من أهم الصفات التى تميز مواليد برج العقرب أن شخصياتهم فهم سريعو الغضب لا يحبون من ينتقدهم على الإطلاق، ويحبون المدح والثناء الدائم، ففهم يثقون بأنفسهم بشكل مبالغ فيه، أما عن حظ هذا البرج ليوم الاثنين، فتؤكد ماجى فرح أن عليك بالسفر لعدة أيام كى تتمكن من التخلص من الكم اهائل من المسئوليات الملقاة على عاتقك.

توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/4/27

>قمت بالأمر الصحيح عند تخليك عن العلاقة العاطفية الفاشلة التى عشت بها سنوات طويلة، لذا عليك بتحدى نفسك والتفيكر بشكل أفصل ووضع معايير تمكنك كن الاختيار بشكل صحيح المرة المقبلة.>تمتعك بجسم رشيق لا يعنى عدم ممارسة الرياضة أو الإفراط فى تناول الطعام غير الصحيح، فالرشاقة ليست دليلاً على الصحة، لذا عليك الاهتمام بصحتك فى الفترة المقبلة والابتعاد عن العادات السيئة.

مواليد برج القوس مستعدون للتضحية وأوفياء لأقصى درجة، فهم من أفضل الأشخاص الذين تقابلهم فى حياتك، فهم يتميزون بالصراحة الشديدة التى تسبب لهم المشكلات، أما عن حظ برج القوس ليوم الاثنين، فتؤكد خبيرة الأبراج هالة عمر أن مفاجأة سارة كنت تتمناها منذ وقت طويل.فى طريقها إليك.

توقعات هالة عمر على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/4/27

>علاقتك العاطفية تسير بشكل غير مستقر هذه الفترة بسبب تعلقك وحبك الشديد لشريك حياتك وغيرتك الشديدة عليه، فالحب لا يعنى التملك أو الرغبة فى السيطرة على الشخص الآخر، لذا حاول الاهتمام بهذه النقطة التى تتسبب فى فشلل علاقتك.>هذه الفترة مناسبة لخسارة الوزن، فإحساسك بزيادة وزنك الفترة الماضية شجعك، لذا ابدأ اتباع نظام غذائى ولا تمل بسرعة حتى تحقق ما تريده وتحصل على الجسم الرشيق الذى طالما حلمت به.

مريحون يحبون الحياة وإلقاء النكات الطريفة، أشخاص محبوبون ممن حولهم بفضل خفة ظلهم وإقبالهم على الحياة هذه الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، وأما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج ميشيل حايك، أن اليوم ستشعر بطاقة إيجابية تدفعك لتحقيق بعض الأعمال المؤجلة التى تحتاج إلى الكثير من الوقت والمجهود لتنفيذها.

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/4/27

>حياتك العاطفية غير مستقرة ولا تسير على الطريق الصحيح، بسبب إهمالك لاهتمامات ومتطلبات شريك حياتك ورغبتك الدائمة فى تغييره حسب أهوائك وهو الأمر الذى يزعجه ويثير غضبه.>حالتك الصحية جيدة بسبب النظام الغذائى الذى تتبعه والذى يمكنك من فقدان الوزن الزائد فقد استطعت فى الفترة الماضية أن تثبت للجميع الآن إنك قابل للتغيير والتحسين من نفسك.

شخصيات حنونة وطيبة تتفهم الجميع وتسعى لاحتوائهم وتقبل عيوبهم رغم اختلافهم معهم، أما فعن حظ برج الدلو ليوم اا ثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم تشهد العديد من الأحداث السيئة التى ستؤثر على حياتك ومستقبلك وتصيبك بالإحباط وعدم الرغبة فى الاستمرار فى عملك.

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/4/27

>حياتك العاطفية فى أفضل حالاتها، فإن قادر على تفهم عيوب شريك حياتك وتقبل لأخطائه، لذا عليك استكمال حياتك العاطفية بهدوء وتروى وعدم السماح لحياتك العملية فى التأثر عليك.>مارس رياضة تسعدك وتبعث فى قلبك التفاؤل وتساعدك على خسارة الوزن والشعور بأحاسيس جديدة تفتقدها منذ فترة، ولا تدع الروتين يؤثر عليك ويصيبك بالاكتئاب والإحباط.

يتصفون بتقبل النقد والنقاش للوصل إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم تشهد العديد من الأحداث السعيدة التى ستغير من مزاجك، لذا استعد لواجهة هذه الأحداث.

توقعات ماجى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/4/27

> عليك محاولة تخطى حالة الملل والروتين السائدة بينكم والتى قد تؤدى إلى فتور ومشكلات عديدة انت فى غنى عنها، لذا عليك بالجدد واجتهاد فى الفترة المقبلة التغيير هذه الأجواء غير المريحة.>حالتك الصحية سيئة بسبب عاداتك السيئة التى تتمسك بها ولا تنوى تغييرها أو التخلص منها مثل التدخين والإفراط فى تناول القهوة، لذا عليك التحلى بالصبر والابتعاد عن هذه العادات الضارة.

من أفضل الأشخاص الذين تلتقى بهم طوال حياتك، فهم أصدقاء أوفياء يتحملون الغير ويضحون من أجل أحبابهم وأصدقائهم، أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الاثنين، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم الحظ يقف بجانبك ويمكنك من تحقيق ما كنت تطمح إليه بفضل نشاطك الملحوظ وجهدك الكبير فى الفترة الماضية والذى أثار غيرة من حولك.

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

>حالتك العاطفية فى أفضل حالتها هادئة ومستقرة بفضل فهمك للطريقة الصحيحة فى التعامل مع حبيبك وتقبلك لآرائه وتفهمك لتقلباته المزاجية، لذا عليك التحدث معه دائما والاستمرار فى فعل ما تقوم به.