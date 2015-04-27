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بالصور .. مزارعو مركز الداخلة بالوادي الجديد ينظمون وقفة تضامنية للمطالبة بطرق بديلة‎

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بالصور .. مزارعو مركز الداخلة بالوادي الجديد ينظمون وقفة تضامنية للمطالبة بطرق بديلة‎ بالصور .. مزارعو مركز الداخلة بالوادي الجديد ينظمون وقفة تضامنية للمطالبة بطرق بديلة‎

بالصور .. مزارعو مركز الداخلة بالوادي الجديد ينظمون وقفة تضامنية للمطالبة بطرق بديلة‎

نظم مزارعو مركز الداخلة بالوادي الجديد وقفة تضامنية مع اعضاء اتحاد تنمية ، للمطالبة بطرق بديلة وموازية لعربات الكارو الخاصة بهم وطائرة هليكوبتر تعمل كإسعاف طائر لأبناء المحافظة، ووضع حلول جذرية لمشاكل الطرق المتكررة بالمحافظة وحصدت ارواح المئات منهم .

وقال المهندس سيد محمود عضو مؤسس باتحاد تنمية مصر بالوادي الجديد :” ان الاتحاد يطالب مسئولي المحافظة والحكومة توسيع طريق “الداخلة – الخارجة ومنع سير سيارات النقل الثقيلة نهارًا وتفعيل الرادارات ليلًا ،وتشديد الرقابة على فحص سائقي السيارات النقل من متعاطي المواد المخدرة.كما طالب سيد ،المسئولين بتحويل مستشفى الداخلة المركزي إلى عام ومستشفى الخارجة إلى جامعي ،وتوفير أطقم طبية مدربة للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة ” .

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