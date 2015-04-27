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وزير الدفاع السعودي وولي عهد أبو ظبي يبحثان تطورات الأحداث باليمن

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وزير الدفاع السعودي وولي عهد أبو ظبي يبحثان تطورات الأحداث باليمن وزير الدفاع السعودي وولي عهد أبو ظبي يبحثان تطورات الأحداث باليمن

وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، العلاقات بين البلدين ومجمل الأحداث في المنطقة ، وخاصة على الساحة اليمنية ، والجهود المبذولة في مرحلة إعادة الأمل.

جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء خلال زيارة ولي عهد أبو ظبي، اليوم الأحد، لقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف لتفقد الأطقم الإماراتية المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن ، حيث أَطلع الأمير محمد بن سلمان ، الشيخ محمد بن زايد على خط الطيران بقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف.

كما تابعا إقلاع طائرات التحالف في مهماتها المجدولة وتفقدا السرب الخامس بالقاعدة واستعرضا الطائرات المقاتلة لدول التحالف والمشاركة حاليًا في مرحلة إعادة الأمل واستمعا عقب ذلك إلى إيجاز عن قوة الواجب الإماراتية.
> أ ش أ

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