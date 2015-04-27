إحدى ضحايا زنا "المحارم": خالى اغتصبنى وأنصح أى واحدة متتجوزش فى بيت عيلة

قالت نجلاء، إحدى ضحايا زنا المحارم، إن خالها البالغ من العمر 40 عاما اغتصبها وتحرش بها على مدى 5 سنوات بعد أن تزوجت بعامين، موضحة أن الحالة المادية لزوجها لم تكن تسمح له بتوفير سكن مستقل، الأمر الذى دفعها وزوجها أن يعيشا ببيت أمها وهو بيت عائلى يقطن فيه خالها أيضا.

وأضافت الضحية، خلال حوارها ببرنامج "البيت بيتك" الذى تقدمه الإعلامية إنجى أنور عبر فضائية "ten": "تحرش بى خالى وحاول الاعتداء علىّ ولكننى كنت أصده إلى أن قام باغتصابى بشكل كامل، وأنا فى الحمام وبعدها سبت البيت ومشيت لأنى كنت خايفة على بناتى، وما حدث أنا مش مصدقاه لحد الوقت، مصدومة منذ 5 سنوات".

وأضافت "نجلاء" أن الدافع خلف صمتها طيلة هذه المدة الخوف من تهديدات خالها لها وتوعده بإلحاق الضرر بأبنائها، وذكرت قائلة: "أنا كنت باخد عيالى معايا وأنا خرجا علشان كان بيهددنى باولادى، وأنا بنصح أى واحدة هتتجوز متدخلش فى بيت عيلة".