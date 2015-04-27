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تنفيذ 152 حكما قضائيا خلال حملة أمنية لمدة 24 ساعة بقنا

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تنفيذ 152 حكما قضائيا خلال حملة أمنية لمدة 24 ساعة بقنا تنفيذ 152 حكما قضائيا خلال حملة أمنية لمدة 24 ساعة بقنا
شنت الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى حملة مكبرة برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى، واشترك فى الحملة رؤساء وضباط الفرع لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية.

أسفرت الحملة، التى أشرف عليها اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا، والعميد هشام خطاب مدير المباحث عن تنفيذ 152 حكمًا قضائيًا "جنايات، حبس جزئى، مستأنف، مخالفات".

وفى مجال المرور تم تحرير 80 محضرًا "حجز موتوسيكل، سحب رخص، تصالح فورى، نموذج 125"، وفى مجال المرافق تم تحرير 83 محضرًا "إشغال طريق، إزالة إدارية، مضبوطات متنوعة".

وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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