أطباء يغادرون مستشفى الإبراهيمية بالشرقية بعد مشادة مع أهل مريض

غادر 3 أطباء تابعين لفرقة الانتشار السريع بوزارة الصحة، مستشفى الإبراهيمية المركزى بالشرقية صاحبة حادث التسمم الجماعى، بعد رفضهم تعرض زميلهم لإهانة من قبل أهل مريض خلال مشادة بين الطرفين .

وقال الدكتور فكرى طنطاوى، مدير المستشفى، إن وزارة الصحة أرسلت 5 أطباء تابعين لفرق الانتشار السريع، لمعاونة المستشفى فى حادث التسمم الجماعى الذى وقع يوم الجمعة، فتعرض أحدهم لإهانة بعد سوء فهم وقع بينه وبين أهل مريض، مما أثار غضب الأطباء ورفض الطبيب قبول اعتذار المريض بعد ذلك، وقرر هو واثنان آخران مغادرة المستشفى.

وأضاف مدير المستشفى لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، كلف 4 أطباء من مستشفيات ههيا، ديرب نجم"، واثنين من فاقوس لسد العجز بالإبراهيمية بعد مغادرة الأطباء الثلاثة .

وحول حالة مرضى التسمم، أكد الدكتور فكرى طنطاوى أنه غادر جميع المصابين المستشفى ولم يتبق سوى أربعة فقط وحالته مستقرة

وكان المئات من أهالى مركز الإبراهيمية تعرضوا لحالة إعياء شديدة وقىء وإسهال ومغص وتم نقل 600 منهم إلى المستشفيات واعتبر الأهالى أن تلوث مياه الشرب هو السبب .