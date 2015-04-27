تكريم 35 شخصًا فى احتفالية نقابة أندية قناة السويس بعيد العمال

كرمت نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس 35 شخصًا فى احتفالية النقابة بعيد العمال مساء الأحد على مسرح نقابة التطبيقيين.

وأقامت النقابة احتفاليتها مساء الأحد بحضور ممثلى النقابة وجمال السيد مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالإسماعيلية، والمهندس عصام الدين متولى رئيس مجلس إدارة النادى العام، ومحمد فؤاد - المدير المالى لنادى الأسرة، بلبل النحاس عضو مجلس إدارة النادى العام.

ووضعت النقابة شعار الاحتفالية هو "اتحاد.. قوة.. عمل" وكرمت 22 عاملاً من عمال الأندية و13 من أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا، ثلاث نقابات مستقلة ناشئة حديثًا بالإسماعيلية.

وقال كرم عبد الحليم رئيس النقابة "من الضرورى التأكيد على أهمية التحاور والنقاش حول مطالب وحقوق عمال مصر بإصدار قانون الحريات النقابية وضرورة إشراك العمال فى وضع قانون عمل عادل معبر عن أطراف العملية الإنتاجية".

وطالب عبد الحليم بتفعيل مجالس الحوار المجتمعى فى ديوان محافظة الإسماعيلية، والالتزام بحق الـ5% نسبة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة".