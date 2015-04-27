عاملو أندية قناة السويس يحتفلون بعيد العمال ويطالبون بإصدار قانون الحريات

أكد كرم عبد الحليم، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بأندية هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، أهمية التحاور والنقاش على مطالب وحقوق عمال مصر وهى ضرورة إصدار قانون الحريات النقابية، وضرورة إشراك العمال فى وضع قانون عمل عادل معبر عن أطراف العملية الإنتاجية، وعودة العمال المفصولين فوراً، وضرورة تفعيل مجالس الحوار المجتمعى فى محافظة الإسماعيلية بقيادة محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر، وضرورة تفعيل حق الـ5% نسبة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة.

وجاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها النقابة أمس بمناسبة عيد العمال تحت شعار (اتحاد.. قوة.. عمل) وبحضور أعضاء النقابة، والكوادر النقابية للنقابات المستقلة بالإسماعيلية، وبحضور جمال السيد مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالإسماعيلية، وأعضاء مجلس إدارة النقابة ومجلس إدارة النادى العام ونادى الأسرة، بحضور ممثليهم المهندس عصام الدين متولى رئيس مجلس إدارة النادى العام، ومحمد فؤاد المدير المالى لنادى الأسرة، وبلبل النحاس عضو مجلس إدارة النادى العام، وممثل عن إدارة النادى العام.

وتحدث كرم عبد الحليم رئيس النقابة عن تاريخ نضال العمال وتاريخ الحركة العمالية، وشارك طلاب جامعة قناة السويس بقصيدة شعرية مهداة إلى عمال مصر ألقاها الطالب حسام عبد اللطيف.

وأشار أسامة عبد القادر عاشور، نائب رئيس اتحاد عمال الموانئ المصرية، إلى دور الترابط والتضامن العمالى فى نماء الحركة.

واختتمت فعاليات الاحتفالية بتكريم العمال المناضلين وأبنائهم المتفوقين تحت رعاية مجلس إدارة النقابة، بحضور الأمين العام للنقابة على إبراهيم، ونائب رئيس النقابة أحمد مناع، وأمين صندوق النقابة نميرى فتحى.

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