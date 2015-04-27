عاملو أندية قناة السويس يحتفلون بعيد العمال ويطالبون بإصدار قانون الحريات

وجاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها النقابة أمس بمناسبة عيد العمال تحت شعار (اتحاد.. قوة.. عمل) وبحضور أعضاء النقابة، والكوادر النقابية للنقابات المستقلة بالإسماعيلية، وبحضور جمال السيد مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالإسماعيلية، وأعضاء مجلس إدارة النقابة ومجلس إدارة النادى العام ونادى الأسرة، بحضور ممثليهم المهندس عصام الدين متولى رئيس مجلس إدارة النادى العام، ومحمد فؤاد المدير المالى لنادى الأسرة، وبلبل النحاس عضو مجلس إدارة النادى العام، وممثل عن إدارة النادى العام.
وتحدث كرم عبد الحليم رئيس النقابة عن تاريخ نضال العمال وتاريخ الحركة العمالية، وشارك طلاب جامعة قناة السويس بقصيدة شعرية مهداة إلى عمال مصر ألقاها الطالب حسام عبد اللطيف.
وأشار أسامة عبد القادر عاشور، نائب رئيس اتحاد عمال الموانئ المصرية، إلى دور الترابط والتضامن العمالى فى نماء الحركة.
واختتمت فعاليات الاحتفالية بتكريم العمال المناضلين وأبنائهم المتفوقين تحت رعاية مجلس إدارة النقابة، بحضور الأمين العام للنقابة على إبراهيم، ونائب رئيس النقابة أحمد مناع، وأمين صندوق النقابة نميرى فتحى.
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