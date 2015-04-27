بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ: "متابعة مطاحن كفر الشيخ مسئوليتى"

قال الدكتور مهندس أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ: "سأتابع المطاحن فى مراكز ومدن المحافظة للاطمئنان على رغيف الخبز الذى يصل للمواطن وهذه من بين مسئولياتى تجاه المواطنين".

وأكد المحافظ أنه يتابع مرحلة فرز القمح ودرجة تقييم جودة القمح ثم مرحلة الميزان ومرحلة تفريغ الغلال لتخزينها بالصوامع التى تتسع صوامع المطحن لـ30 ألف طن بالصوامع المعدنية.

وأضاف المحافظ: تبلغ طاقته الإنتاجية 350 طنًا يوميًا نصف الكمية وهى 175 طنًا يتم طحنهم يوميًا من القمح المحلى، كما يتم طحن 175 طن قمح يوميًا من الأقماح المستوردة حيث يغطى هذا المطحن 40% من احتياجات المحافظة من الدقيق اللازم للمخابز.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للمحافظ أثناء تفقد شركة مطاحن كفر الشيخ رافقه خلال الجولة المهندس مجدى عطا لله، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد الطرابلسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس إبراهيم طلحة، مدير عام تموين كفر الشيخ، والمهندس محمود النجار مدير مطاحن كفر الشيخ .