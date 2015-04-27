أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عصابة لتجارة المخدرات وبحوزتها 22 كيلو بانجو بالمحلة

Google+ Print
ضبط عصابة لتجارة المخدرات وبحوزتها 22 كيلو بانجو بالمحلة ضبط عصابة لتجارة المخدرات وبحوزتها 22 كيلو بانجو بالمحلة
تمكن ضباط مباحث مركز المحلة من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين مسجلين شقى خطر تخصصوا فى تجارة المواد المخدرة وبحوزتهم 22 كيلو بانجو ومبلغ 4100 جنيه تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات قد وردت للنقيب عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة بقيام رامي.ش.ز 29سنة عاطل مقيم قرية الجابرية مركز المحلة مسجل شقى خطر فرض سيطرة سبق اتهامه فى 17قضية مخدرات وسلاح نارى وضرب ،ورمضان .ج.ف 32سنة عاطل مسجل شقى خطر مقيم عزبة الشركة بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الأول تخصصوا فى تجارة المواد المخدرة متخذين من منزلهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وتم عرض المعلومات على اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية قرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين قاده العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والنقيب عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة ومعاونوه، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 9 لفافات بانجو تزن 22كيلو بانجو ومبلغ 4100 جنيه وتم التحفظ على المضبوطات واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

تحرر المحضر 19051جنح مركز المحلة تم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365