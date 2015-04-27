ضبط عصابة لتجارة المخدرات وبحوزتها 22 كيلو بانجو بالمحلة

تمكن ضباط مباحث مركز المحلة من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين مسجلين شقى خطر تخصصوا فى تجارة المواد المخدرة وبحوزتهم 22 كيلو بانجو ومبلغ 4100 جنيه تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات قد وردت للنقيب عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة بقيام رامي.ش.ز 29سنة عاطل مقيم قرية الجابرية مركز المحلة مسجل شقى خطر فرض سيطرة سبق اتهامه فى 17قضية مخدرات وسلاح نارى وضرب ،ورمضان .ج.ف 32سنة عاطل مسجل شقى خطر مقيم عزبة الشركة بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الأول تخصصوا فى تجارة المواد المخدرة متخذين من منزلهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وتم عرض المعلومات على اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية قرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين قاده العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والنقيب عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة ومعاونوه، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 9 لفافات بانجو تزن 22كيلو بانجو ومبلغ 4100 جنيه وتم التحفظ على المضبوطات واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

تحرر المحضر 19051جنح مركز المحلة تم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة التحقيق.