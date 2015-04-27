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وزير المالية: لن نحصل ضرائب من الباعة الجائلين المتواجدين بالشارع

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وزير المالية: لن نحصل ضرائب من الباعة الجائلين المتواجدين بالشارع وزير المالية: لن نحصل ضرائب من الباعة الجائلين المتواجدين بالشارع
قال هانى قدرى، وزير المالية، إن الضرائب لن تقترب من الباعة الجائلين فى الشارع، بخلاف المشروعات العملاقة "هطبطب عليها لحد إمتى"، وسيتم تحصيل ضرائب من أصحاب الأعمال الكبيرة والضخمة التى تخاطب القوة الشرائية، مستشهدًا بأن 80% من الضرائب التى تحصلها الأمريكية يتم إنفاقها على المدارس الحكومية.

وأضاف وزير المالية، أنه لم يكن هناك وعى بأهمية وقوة شخصية لإقامة قوى، وهناك حشد يعمل ضد مصر وفى المقابل هناك من يعمل من أجل مصلحة الوطن، رافضًا إطلاق كلمة انهيار على تعاملات البورصة المصرية وما يحدث مجرد تذبذبات، مشددًا على أن الاقتصاد المصرى سيعود مرة أخرى عندما تعود الثقة فى المؤسسات الاقتصادية.

وأضاف وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى" والمذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سوف يتم احتساب الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المواطن فى يده وليس على الورق، موضحًا أنه من مصلحة مصر أن يكون فيها آلاف المستثمرين يكسبون ويحققون أرباحًا من خلال المشروعات العملاقة، فمصر تطبق ضريبة القيمة المضافة الان وهى التى تسمى "المبيعات" سابقًا، ومعظم التضخم يتجه نحو الفئات الغنية ويبتعد عن الفئات الفقيرة.

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مصر 365

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