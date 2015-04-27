وصول وفد من شرطة دبى إلى القاهرة لدعم التعاون الأمنى مع مصر

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلى مساعد القائد العام لشرطة دبى لشئون الجودة والتمييز قادمًا على رأس وفد من دبى فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال الوفد الذى يضم ستة من كبار مسئولى شرطة دبى بأن الوفد سيلتقى مع كبار المسئولين بوزارة الداخلية المصرية لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والإمارات خاصة فى المجالات الأمنية وتبادل الخبرات وتطوير أساليب العمل الأمنى وفق خطط ومنهجيات علمية تعتمد على مقاييس أداء ومقارنات لأفضل التطبيقات العالمية فى المجال الأمنى والشرطى.

كما سيشمل التعاون تبادل المعلومات بشأن مكافحة التنظيمات الإرهابية التى وصلت إلى حد يستلزم ضرورة تعاون العالم لمواجهتها.