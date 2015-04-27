أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وصول وفد من شرطة دبى إلى القاهرة لدعم التعاون الأمنى مع مصر

Google+ Print
وصول وفد من شرطة دبى إلى القاهرة لدعم التعاون الأمنى مع مصر وصول وفد من شرطة دبى إلى القاهرة لدعم التعاون الأمنى مع مصر
وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلى مساعد القائد العام لشرطة دبى لشئون الجودة والتمييز قادمًا على رأس وفد من دبى فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى استقبال الوفد الذى يضم ستة من كبار مسئولى شرطة دبى بأن الوفد سيلتقى مع كبار المسئولين بوزارة الداخلية المصرية لبحث دعم علاقات التعاون بين والإمارات خاصة فى المجالات الأمنية وتبادل الخبرات وتطوير أساليب العمل الأمنى وفق خطط ومنهجيات علمية تعتمد على مقاييس أداء ومقارنات لأفضل التطبيقات العالمية فى المجال الأمنى والشرطى.

كما سيشمل التعاون تبادل المعلومات بشأن مكافحة التنظيمات الإرهابية التى وصلت إلى حد يستلزم ضرورة تعاون العالم لمواجهتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر