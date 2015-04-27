رئيس هيئة المترو: عودة العمل بخط العباسية صباح الغد

قال على فضالى، رئيس هيئة المترو، إن إعلان غلق خط المترو لأن هناك إجراءات لتحريك معدات وأوناش لأكثر من مكان لرفع الحادث، موضحا أنه لا يوجد إضراب من السائقين، مؤكدا أن عودة العمل بخط العباسية صباح الغد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامة لميس الحديدى، أن القطار كان خارجا من الورشة لعمل مناورة، عن طريق تعديل وضع الكابينة، بالخروج من ورشة العباسية على سكة 13 ويغير الكبينة ويدخل الورشة مرة أخرى لإجراء الصيانة، ووصل لمنطقة معينة للوقوف فيها، إلا أنه حدث انحدار تسبب فى تصادم.

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