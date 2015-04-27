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إبراهيم عيسى بـon tv:السيسى على خط الرؤساء السابقين والفساد لم يتغير

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إبراهيم عيسى بـon tv:السيسى على خط الرؤساء السابقين والفساد لم يتغير إبراهيم عيسى بـon tv:السيسى على خط الرؤساء السابقين والفساد لم يتغير
واصل الإعلامى إبراهيم عيسى انتقاداته وتحامله على الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطريقة الرئيس لمتابعته للمشروعات داخل الدولة، وآخرها جولته بطريق "القاهرة - إسكندرية الصحرواى"، مضيفاً أن أعمال رصف "القاهرة – إسكندرية الصحرواى" شىء جحيمى ينتمى إلى شوارع جهنم، وتفقد الرئيس له إشارة مهمة لأمان البلد، ولكن هذه ليست مهمته، وليست مهمة الرؤساء، ولكن السيسى مصمم على ما كان يفعله الرؤساء السابقون فى افتتاح الكبارى ورصف الطرق، وارتضى أن يكون نفس الخط هو خط الرؤساء السابقين فى متابعة وافتتاح المشروعات التى تبدو أنها مهام محافظ وربما أقل، ولكن الحقيقة أن هذه المتابعات ليست جيدة أو طيبة.

وقال عيسى، عبر برنامجه "30/25" المذاع عبر فضائية "on tv"، إن الرئيس السيسى مهتم بآلاف التفاصيل الصغيرة التى لا يمكن أن ينشغل بها رئيس فى الدنيا، متسائلاً أين دور ؟، مستطرداً "لكن لأن فى البلد فوضى عارمة والإهمال كارثى، لا يوجد جديد فى إدارة البلاد أو منهج جديد، وما زلنا على هذا الوضع".

وأشار عيسى إلى أن فترة حكم السيسى بدأت صورتها واضحة للغاية ويمكن التحدث عن شكل إدارة الحكم الآن، موضحاً أن الحوادث الأخيرة كاشفة عن أنه لم يتغير شىء ولم يحدث أى تطور، فالدولة تعانى من نفس المشاكل ونفس الفساد والإهمال والتقصير ونفس الرعونة فى التعامل مع الناس والمراوغة والاستخفاف من قبل المسئولين، ونفس العناوين والتقارير الصحفية وتصريحات المسئولين.


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