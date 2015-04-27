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وصول ونش عملاق إلى قنا لانتشال صندل الفوسفات الغارق

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وصول ونش عملاق إلى قنا لانتشال صندل الفوسفات الغارق وصول ونش عملاق إلى قنا لانتشال صندل الفوسفات الغارق
وصل منذ قليل إلى مدينة قنا الونش العملاق زنة 1000 طن قادمًا من القاهرة وجارٍ تجميع كل أجزائه وتسوية بعض الطرق له تمهيدًا لقيامه بانتشال صندل "الفوسفات" الغارق فى نيل قنا.

من جهته وجه الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، حسب بيان منذ قليل، إلى استمرار تواجد معدات وأوناش الوزارة، وكل المهندسين والفنيين فى موقع الحدث، ليكونوا تحت الطلب للمساعدة أثناء عملية الانتشال التى تقوم بها القوات المسلحة.

على الجانب الآخر تواصلت عملية سحب العينات من المياه لتصل اليوم إلى 6 عينات، ليكون إجمالى العدد الكلى للعينات منذ بدء الحادث 405 عينات، وقد جاءت نتيجة تحاليل اليوم مطابقة للأيام السابقة ومؤكدة أن المياه مطابقة للمعايير والمواصفات الفنية.


>- الاستعانة بونش عملاق من الجيش لرفع "صندل" الفوسفات الغارق فى نيل قنا

- "الرى": إنهاء الطوارئ بقنا اليوم واستمرار تحليل المياه حتى رفع الصندل

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