موجز الصحافة المحلية: النحس يطارد النقل والكهرباء

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "النحس يطارد النقل والكهرباء"، وتفاصيل حادث تصادم مترو العباسية، وتفحم أتوبيس نقل عام، وحريق مخزن السكك الحديدية برمسيس، فضلاً عن الهبوط الأرضى بكوبرى المنيل فى الدقهلية، وتفجير أبراج الضغط العالى بأسوان. وتقدم الجريدة تغطية شاملة لعملية إخلاء ميدان رمسيس من الباعة الجائلين، ونقلهم إلى سوق أحمد حلمى، فى محاولة للحد من الاختناقات المرورية التى تشهدها منطقة رمسيس ووسط البلد.

وقالت جريدة "الأهرام": يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعيد العمال، حيث يمنح الرئيس «وسام العمل» من الطبقة الأولى لعشرة من العمال المتميزين، من بينهم عامل السكة الحديد بالشرقية عبد المقصود محمود محمد السيد، الذى قاوم اثنين من الإرهابيين عندما رآهما يضعان قنبلة أسفل كوبرى الزقازيق- القاهرة، واستطاع أن يمسك بأحدهما وتسليمه للشرطة، مما أدى إلى اكتشاف «خلية إرهابية» خطيرة. كما سيمنح الرئيس "نوط الامتياز" لاثنين من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة، وصرح جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأنه سيقدم «ميثاق الشرف العمالى» للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يؤكد أن عمال مصر فى طليعة فئات المجتمع احترامًا للشرعية والقانون، بعيدًا عن الانحياز السياسى أو الدينى، ويدركون أن تحقيق مصالح العمال لا يتم إلا فى ظل الاستقرار والسلام الاجتماعى.

ونشرت جريدة "الأخبار": تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال أيام تفاصيل مشروع جديد يتضمن تأسيس شركة مساهمة لمشاريع الخطة الطارئة يتم طرح أسهمها للمصريين فى اكتتاب عام ويتم تداولها فى بورصة الأوراق المالية.

وأبرزت جريدة "المصرى اليوم" فى صدر صفحتها الأولى ما قامت به محافظة القاهرة من نقل نحو 551 بائعًا متجولاً من ميدان رمسيس إلى السوق الجديد بموقف أحمد حلمى، أمس، وذلك بالتعاون مع أجهزة مديرية الأمن والمنطقة المركزية للقوات المسلحة، كما تم رفع المخلفات والإشغالات بالميدان والشوارع المحيطة به.

وحصلت جريدة "الشروق" على تصريحات خاصة من أحمد عبد الهادى، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والتى قال خلالها إن وقوع تصادم بأحد قطارات الخط الثالث، بمحطة مترو العباسية، بعد اصطدامه بصدادات الرصيف رقم2 المؤدى لورش الصيانة، ما أدى إلى توقف الخدمة من العباسية حتى أرض المعارض، نافيًا ما تردد عن وقوع تصادم بين قطارين.

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