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حاملو الأمتعة يغلقون أبواب ميناء الغردقة رفضا لتحويل العبارة مسرة لسفاجا

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حاملو الأمتعة يغلقون أبواب ميناء الغردقة رفضا لتحويل العبارة مسرة لسفاجا حاملو الأمتعة يغلقون أبواب ميناء الغردقة رفضا لتحويل العبارة مسرة لسفاجا
أغلق مساء اليوم، الأحد، حاملو الأمتعة بميناء الغردقة البحرى أبواب الميناء، وامتنعوا من العمل على العبارة الرياض التى وصلت مساء اليوم من ميناء ضبا السعودى، بعد أن ترددت أنباء بتحويل الميناء إلى سياحى.

ومنع حاملو الأمتعة خروج أى ركاب للميناء والدخول، مؤكدين اعتراضهم على نقل العبارة مسرة لسفاجا، وأن هناك تحويل العبارة الرياض إلى سفاجا الخميس القادم ترتيبا لتحويلها إلى سياحية، على حد قولهم.

وتجرى الأجهزة الأمنية مفاوضات مع حاملى الأمتعة لفتح الميناء والسماح لخروج الركاب القادمين من ميناء ضبا على متن العبارة الرياض.

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