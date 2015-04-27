وزير الصحة يجتمع بأعضاء المجلس الإقليمى للصحة بسوهاج

عقد الدكتور عادل العدوى وزير الصحة اليوم الأحد اجتماع وأعضاء المجلس الاقليمى للصحة بمحافظة سوهاج بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج وأعضاء المجلس الإقليمى للصحة بسوهاج وذلك لمناقشة أهم المشكلات التى يعانى منها قطاع الصحة بالمحافظة.

وعرض المحافظ اقتراح أعضاء المجلس لحلها ودور وزارة الصحة فى نذليلها هذا وناقش الاجتماع سبل تعديل ورسم الخريطة الصحية للمحافظة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة والخدمة الجديدة التى دخلت المحافظة وهى العلاج بالكروت الذكية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى بمحافظة سوهاج والتى سوف يتم تطبيقها فى 6 مستشفيات، وهى سوهاج العام والهلال للتأمين الصحى والجامعة وأورام سوهاج والمستشفى التعليمى ومستشفى الجهاز الهضمى، و101 وحدة صحية بجميع أنحاء المحافظة.

وناقش الاجتماع فكرة التكامل والتنسيق بين المستشفيات المختلفة بالمحافظة بما فى ذلك مستشفى الجامعة والتعليمى والتأمين الصحى وباقى المستشفيات لتقديم خدمة متكاملة للمواطن