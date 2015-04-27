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مشاركة مصرية بمؤتمر إفريقيا الأول لتأثيرات التغيرات المناخية

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مشاركة مصرية بمؤتمر إفريقيا الأول لتأثيرات التغيرات المناخية مشاركة مصرية بمؤتمر إفريقيا الأول لتأثيرات التغيرات المناخية

وزير الري

غادر مطار القاهرة الدولي الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري متجهًا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتمثيل في المؤتمر الإفريقى الأول لدراسة تأثيرات التغيرات المناخية على البنية التحتية في القارة الإفريقية، الذى يبدأ غدًا ويستمر على مدار 3 أيام.

وكان وزراء الموارد المائية في إفريقيا قد اجتمعوا بالقاهرة في مايو 2012 واتفقوا على ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والشعبية والدبلوماسية لتحقيق التنمية في إفريقيا، و يأتي في مقدمتها تنفيذ أهداف وخطة المجلس الإفريقي للمياه حتى عام 2015 في مجال المياه والتي تتطلب استثمارات تقدر بنحو 94 مليار دولار وتهدف إلى توفير مياه الشرب والصرف الصحي لنحو 50% من سكان إفريقيا.

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