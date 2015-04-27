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الشباب والرياضة بالمنوفية تنظم ملتقى توظيف بالإستاد الرياضى بشبين الكوم

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الشباب والرياضة بالمنوفية تنظم ملتقى توظيف بالإستاد الرياضى بشبين الكوم الشباب والرياضة بالمنوفية تنظم ملتقى توظيف بالإستاد الرياضى بشبين الكوم

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية غدا الاثنين  ملتقي لتوظيف شباب المحافظة المنوفية بالمعرض المقام بأرض الاستاد الرياضي بشبين الكوم والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع أكثر من “خمسين” شركة من شركات القطاع الخاص .

وأكد محافظ المنوفية أن التنسيق مع  شركات القطاع الخاص في المرحلة القادمة لابد أن  يلقي اهتماما كبيرا وذلك لاستيعاب أكبر عدد من أيدي ابنائنا الشباب، وإتاحة  فرص عمل للخريجين وغيرهم ، مشيرا إلي أن الدولة لابد أن تكثف جهودها في هذا الاتجاه لأن شركات القطاع الخاص تمثل عنصرا مهما في إدارة عجلة الانتاج الوطني واحتواء كثير من الأيدي العاملة  في مختلف المجالات.

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