جرار زراعي يدهس فلاح خلال نومه بمحصول القمح في المنوفية

لقى فلاح يبلغ من 54 سنة مصرعه تحت عجلات جرار زراعى بقرية الكوم الأخضر مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية أثناء نومه داخل محصول القمح وعبور جرار عليه وهو نائم وتم نقل الجثمان لمستشفى شبين الكوم.

وتلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد بالعثور على جثة فلاح يدعى صبرى جبيرى مرسى قنديل 54 سنة مقيم قرية كفر طنبدى دائرة المركز.

وتبين أن المتوفى كان نائم بمحصول القمح يأخذ غفوة ليستكمل عمله بجنى المحصول فجاء جرار زراعى وعبر فوق جسده ولقى مصرعه فى الحال وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بدفن الجثمان وضبط وإحضار سائق الجرار.