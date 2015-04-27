إحباط بيع 8 أطنان سماد نترات النشادر المدعم بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة اليوم، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط 8.5 طن من سماد نترات النشادر المدعم المحظور الاتجار به خارج بنك التنمية قبل بيعه بالسوق السوداء بالبحيرة بالمخالفة لقرار وزير الزراعة رقم 590 لسنة 1984.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8831 وجارى العرض على النيابة .