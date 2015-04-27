مجهولون يسرقون كابلات التليفونات بمدينة منيا القمح بالشرقية

قام مجهولون اليوم بسرقة كابل التليفونات الرئيسى بشارع ترعة مصطفى أفندى بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، ما تسبب فى قطع الحرارة وخدمة الإنترنت عن المنطقة بالكامل.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد حاتم الهديبى مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بتلقيه بلاغًا من المصرية للاتصالات بسرقة بعض الكابلات الخاصة بها بشارع مصطفى أفندى المتفرع من شارع سعد زغلول.

وقال أحد الأهالى بشارع مصطفى أفندى إن خدمة الإنترنت منفصلة وحرارة التليفونات منذ أكثر من 10 ساعات منذ سرقة الخط صباح اليوم.