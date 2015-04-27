ضبط 3 هاربين من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بدمياط

شنت مديرية أمن دمياط برئاسة العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى حملة موسعة لضبط المحكوم عليهم.

حيث تم ضبط "محمد عاطف.م" مقيم دائرة قسم الزهور بورسعيد، المطلوب التنفيذ عليه غيابيا بالسجن المؤبد فى القضية 478جنايات قسم رأس البر لسنة 2013م المقيدة برقم كلى 283 لسنة 2013م حصر رقم 729 لسنة 2014م "سلاح نارى".

وتم ضبط المحكوم عليه "على.ن.ق" 23 سنة عاطل مقيم المنصورة دقهلية المطلوب التنفيذ عليه غيابيا بالسجن سنتين فى القضية رقم 32003 جنايات قسم أول المنصورة لسنة 2014 المقيدة برقم كلى 3168 لسنة 2014 حصر رقم 245 لسنة 2015م "شروع فى قتل"، وكذا 7 أحكام بالدقهلية ما بين (سرقة – ضرب) بإجمالى حبس 9 سنوات .

كما تم ضبط المحكوم عليه "عيد.ج" سن 52، ميكانيكى مقيم دائرة مركز كفر سعد، المطلوب التنفيذ عليه فى 25 "حكم جزئى ومستأنف" "تبديد - إيصال أمانة - شيك".