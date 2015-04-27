قوات الحرس الوطنى السعودى تصل نجران للمشاركة فى تأمين حدود المملكة

وصلت طلائع قوات وزارة الحرس الوطنى التى أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى، لكافة القوات العسكرية لمنطقة نجران ؛ للمشاركة فى الدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية الجنوبية إلى جانب القوات العسكرية الأخرى، وذلك لمواجهة أى تهديدات محتملة على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى للمملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه القوات تعد إحدى عناصر القوة الوطنية التى تشارك فى حماية المصالح الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية إلى جانب عناصر القوة الوطنية الأخرى.

وتتكون القوات من لواء مشاة إلى يضم وحدات مشاة، ووحدات المدفعية والهاون، والدفاع الجوى، والاستطلاع، والهندسة، والإمداد والتموين، والأسلحة المضادة للدروع، ومدافع الاقتحام، ومدربة على القيام بالعمليات القتالية التقليدية والعمليات الأمنية فى الوقت نفسه، بما يتناسب مع التحديات القائمة التى يواجهها العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص.

>