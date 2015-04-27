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بالفيديو .. وزير البيئة : الفوسفات لا يذوب في المياه

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بالفيديو .. وزير البيئة : الفوسفات لا يذوب في المياه بالفيديو .. وزير البيئة : الفوسفات لا يذوب في المياه

الدكتور خالد فهمى وزير البيئةعاجل

وصف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة البيئة، حادث غرق الصندل المحمل بـ500 طن فوسفات بنهر النيل في قنا، خضع بالأمر جلل مشيرا أن كل الوزرات تعاونت خلال الفترة الماضية لتجنب صحة المواطن وهر النيل من أي الضرار.

وأكد الوزير ان الفوفسفات عديم الزوبان في المياه مشيرا إلى أن إذابة هذا الخام  بالمياة يحتاج المواد الكيميائية أو مرور فترة كبيرة على وجودة بالمياة.

وشدد الوزير أنه تم فتح محطات المياة جاء بعد التأكد من سلامة المياة وأكد  على عدم وجود أي رابط  بين حادث غرق الفوسفات وتسمم المواطنين .

 

 

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