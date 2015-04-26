بالفيديو - فيورنتينا يسقط أمام كالياري لأول مرة منذ 43 عاما بمشاركة صلاح

خسر فيورنتينا فرصة الوصول للمراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية بعد الجولة 32 عقب خسارته أمام ضيفه كالياري 3-1 في مواجهة الفريقين بمشاركة من المصري محمد صلاح نجم الفيولا.

ولم يفز كالياري على فيورنتينا في ملعب أرتيمو فرانكي منذ 1972، ونجح الفريق القابع في المركز قبل الأخير في الظفر بالنقاط الثلاثة لإحياء أمله في الهروب من الهبوط.

سجل دوي تشوب الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين السابعة و58. قبل أن ينجح ألبيرتو جيلاردينيو من تقريب النتيجة في الدقيقة 75.

وخطف دييجو فارياس الثالث لكالياري بشكل رائع في الدقيقة 90 بعد مراوغة مهينة لتوموفيتش مدافع فيورنتينا وصوب بين قدمي ستيفان سافيتش في شباك نيتو.

وعن صلاح كاد اللاعب المصري أن يخطف هدفا بالرأس في الشوط الأول ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وظل فيورنتينا يبحث عن ثغرات في دافع كالياري المتماسك ولكن هذا فشل رغم دفع فيتشنزو مونتيلا بماريو جوميز الذي أهدر رأسية سهلة داخل الست ياردات وخواكين سانشيز الجناح.

واستقر فيورنتينا بعد الهزيمة بالترتيب السادس برصيد 49 نقطة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لدوري أبطال أوروبا. والرابع والخامس للدوري الأوروبي.

وتعد هذه الخسارة هي الثالثة لفيورنتينا على التوالي في مباريات الدوري الإيطالي.

ووصل الفريق لنصف نهائي الدوري الأوروبي ويصطدم بسيفيليا.

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