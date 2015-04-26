بالأرقام - صلاح أمام كالياري .. 3 تصويبات ومراوغات قليلة

شارك محمد صلاح جناح فيورنتينا لمدة 90 دقيقة جديدة أمام كالياري في لقاء الجولة 36 من الدوري الإيطالي وسقط فريقه في خسارة جديدة للمباراة الثالثة على التوالي.

وخسر فيورنتينا 3-1 أمام صاحب الترتيب قبل الأخير في صراع الوصول للمراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ويستعرض FilGoal.com إحصائيات محمد صلاح أمام كالياري.

1) التمريرات

كانت نسبة تمريرات محمد صلاح 83% أمام كالياري بتمرير 43 كرة سليمة وتسعة خطأ بمتوسط أطوال 13 مترا. منهم 28 تمريرة للأمام و24 للخلف.

خلق صلاح فرصة واحدة. وأرسل كرة عرضية واحدة لم تصل لزميل طوال المباراة.

ولمس صلاح الكرة 65 مرة طوال المباراة في مختلف أرجاء الملعب. ولكن المركز الأكثر استلام للكرة فيه هو المهاجم المتأخر.

2) التصويبات

سدد صلاح ثلاث كرات ولكن لم تصل كرة بين القائمين والعارضة. فذهبت واحدة أعلى العارضة وأخرى بجوار القائم الأيسر بالرأس والثالثة اصطدمت في زميله ماريو جوميز.

3) المراوغات

سرعة صلاح وانطلاقاته هي المهارة المميزة في اللاعب الأعسر. ولكن أمام كالياري قام بمراوغتين فقط طوال 90 دقيقة بشكل ناجح واعتمد على تسليم وتسلم الكرة في المساحات الضيقة وسط تكتل لاعبي الضيوف.

4) الدور الدفاعي

ارتكب صلاح ثلاث أخطاء وحصل على خطأ واحد. وفي الالتحامات الهوائية نجح في واحد وخسر الثاني. أما قطع الكرة فحاول ثلاث مرات.