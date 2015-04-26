مونتيلا: المركز السادس أصبح في خطر .. والدوري الأوروبي يستنفذنا

قال فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا إن استمرار فريقه في المركز السادس بات في خطر بعد الخسارة أمام كالياري في الجولة 32 من الدوري الإيطالي 3-1 يوم الأحد.

وبات فيورنتينا سادسا برصيد 49 نقطة متفوق على جنوى السابع برصيد 47 نقطة. ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة في الدوري الإيطالي للبطولات الأوروبية.

وأضاف مونتيلا للصحفيين عقب المباراة "أستطيع أن أقول أن مباريات الدوري الأوروبي تستنفذ اللاعبين ذهنيا. واليوم عانينا من الإجهاد العصبي ولم نستطع الاستمرار على نفس المستوى".

وتأهل فيورنتينا لنصف نهائي الدوري الأوروبي لمواجهة سيفيليا بعد إقصاء دينامو كييف من ربع النهائي.

وأشار مونتيلا "الوضع الآن أصبح صعبا للدفاع عن المركز السادس من أجل التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل. الفوز كان هاما ولكن علينا تقبل الخسارة".

مونتيلا كان يقول إن فريقه لا يستحق السخرية بعد الخسارة أمام هيلاس فيرونا الجولة الماضية 1-0. هل يعتقد غير ذلك الآن؟ كان هذا سؤال أحد المراسلين.

فأجاب "نعم. نحن نستحق السخرية الآن لأن أدائنا لم يكن جيدا ولكن سنحاول أن نحول هذه السخرية لدافع في المباريات المقبلة".

ويلعب فيورنتينا مع يوفنتوس في الجولة 33 يوم الأربعاء المقبل في تورينو.