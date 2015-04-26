المترو: حركة الخط الثالث لن تعود اليوم لصعوبة رفع حطام قطار العباسية

أكد مصدر مسئول بشركة المترو، أن حركة قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق لن تعود اليوم بسبب صعوبة رفع حطام قطار العباسية الذى اصطدم بصدادات المحطة، لافتة إلى أن الحركة متوقفة على طول الخط الكامل، وتم إغلاق المحطات من الخارج أمام الركاب.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه تم فصل العربات السليمة من القطار المذكور وسحبها من محطة العباسية، ولم يتبق سوى العربتين الأولى والثانية من القطار، لافتا إلى أن كل محاولات رفع وسحب العربتين فشلت، وأن المهندس هانى ضاحى وزير النقل غادر المحطة بعد تعذر رفع حطام القطار وإصلاح اثار الحادث.

وأوضح المصدر أن رئيس شركة المترو ورئيس الهيئة القومية للأنفاق ورئيسا هيئة السكة الحديد الحالى والسابق، غادروا المحطة بعد فشل محاولات رفع أنقاض الحادث.

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