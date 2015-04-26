أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المترو: حركة الخط الثالث لن تعود اليوم لصعوبة رفع حطام قطار العباسية

Google+ Print
المترو: حركة الخط الثالث لن تعود اليوم لصعوبة رفع حطام قطار العباسية المترو: حركة الخط الثالث لن تعود اليوم لصعوبة رفع حطام قطار العباسية
أكد مصدر مسئول بشركة المترو، أن حركة قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق لن تعود اليوم بسبب صعوبة رفع حطام قطار العباسية الذى اصطدم بصدادات المحطة، لافتة إلى أن الحركة متوقفة على طول الخط الكامل، وتم إغلاق المحطات من الخارج أمام الركاب.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه تم فصل العربات السليمة من القطار المذكور وسحبها من محطة العباسية، ولم يتبق سوى العربتين الأولى والثانية من القطار، لافتا إلى أن كل محاولات رفع وسحب العربتين فشلت، وأن المهندس هانى ضاحى وزير النقل غادر المحطة بعد تعذر رفع حطام القطار وإصلاح اثار الحادث.

وأوضح المصدر أن رئيس شركة المترو ورئيس الهيئة القومية للأنفاق ورئيسا هيئة السكة الحديد الحالى والسابق، غادروا المحطة بعد فشل محاولات رفع أنقاض الحادث.


>- مفاجأة.. قطار العباسية متعطل منذ شهر وخرج من الورش بدون فرامل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365