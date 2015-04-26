مأرب برس: الحوثيون يرتكبون مجزرة فى تعز ويقصفون مساكن ومستشفيات

قالت وكالة "مأرب برس" اليمنية، إن كتائب الحرس الجمهورى التابعة للرئيس السابق على عبد الله صالح، وميليشيات الحوثى، ترتكب مجزرة جماعية وسط مدينة تعز، باستهدافها المستشفيات والتجمعات التجارية، والسكانية بالمدافع، بعد تضييق الخناق على المدنيين، ومحاصرتهم فى أكثر من مكان.

وأضافت الوكالة أن ميليشيات الحوثى، وكتائب صالح، قصفت التجمعات السكانية والتجارية فى التحرير الأسفل، والمسبح، والضبوعة السفلى، ومستشفى الحكمة، وقسم العناية المركزة بمستشفى الثورة العام بتعز، بمدافع الهاوزر، والهاون، ما أسفر عن سقوط 10 قتلى، وأكثر من 65 جريحًا، بينهم 8 أطفال، وأفادت مصادر طبية، بإصابة أكثر من 15 شخصًا وصفت حالتهم بالخطرة حسب الإحصائيات الأولية.

وتقصف قوات الحرس الجمهورى المتمردة حى الروضة بشكل عنيف، منذ الساعة الرابعة والنصف عصرًا، ما أعاق طواقم الإسعاف من التوجه إلى المناطق المستهدفة لإنقاذ المصابين.

يأتى ذلك بعد تضييق المقاومة الشعبية واللواء 35، الخناق على تجمعات الحوثيين فى محيط مبنى محافظة تعز، ومكتب المالية، والبريد، وتدمير دبابتين فى جولة الحوض، كما تمكنت المقاومة الشعبية من إحراق ثلاثة أطقم ومدرعتين فى شارع الأربعين غرب مدينة تعز، وقتل 5 من مسلحى الحوثى، وكتائب صالح، وإصابة 3 آخرين وأسر ثلاثة أيضًا.

وتصدت المقاومة الشعبية لدبابات وأطقم تابعة للحرس الجمهورى، حاولت التقدم من منطقة كلابة، باتجاه محطة الجهيم، وأجبرت القوات على التراجع باتجاه نقطة سوفتيل التى تتمركز فيها.

وما زالت الاشتباكات تدور بين مسلحى المقاومة الشعبية، ومسلحى الحوثى فى عدة أحياء بمدينة تعز، وبشكل عنيف جدًا وغير مسبوق وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.