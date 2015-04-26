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الصحة: أعراض التسمم بالفوسفات تختلف تماما عن التسمم الغذائى

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الصحة: أعراض التسمم بالفوسفات تختلف تماما عن التسمم الغذائى الصحة: أعراض التسمم بالفوسفات تختلف تماما عن التسمم الغذائى
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك عدة أسباب توضح عدم صحة ما يتردد حول تسمم المواطنين بالفوسفات فى الشرقية، موضحا أن الفوسفات يحتاج 12 يوما كى يصل للشرقية، كما أن أعراض التسمم بالفوسفات تختلف تماما عن أعراض التسمم الغذائى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، مساء الأحد "أول ما يكذب صحة ما يقال حول التسمم بالفوسفات، أن الفوسفات الصخرى لا يذوب فى الماء".

وأكد المسئول بوزارة الصحة أن تقرير الطب الشرعى بخصوص المريض الذى أصيب بالتسمم فى الشرقية، سيقدم للصحة الاثنين، وسيكشف عن أسباب الوفاة.

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