قائد المنطقة العسكرية المركزية: "كل مؤسسة فيها الكويس والوحش"

قال اللواء أركان حرب توحيد توفيق، قائد المنطقة العسكرية المركزية، إن اللقاءات بين ضباط الشرطة، والقوات المسلحة، تزيد من الانسجام بين الطرفين، خاصة أنهم فى مركب واحد، قائلاً: "كل المؤسسات فيها الكويس والوحش بس لازم نستحمل بعض شوية".

وأضاف اللواء خلال اللقاء الذى جمع قيادات الجيش والشرطة، فى نادى ضباط الشرطة بالجيزة، أن القوات المسلحة وأمن الجيزة تعاونوا فى العديد من المواقف الصعبة، كان أبرزها أزمة كنيسة إمبابة، وعمليات اقتحام قسم شرطة كرداسة، وفض اعتصام النهضة، موجّهًا الشكر إلى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، ووزير الدفاع، الفريق أول صدقى صبحى، للجهود المبذولة لحماية الوطن.

فيما أوضح اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، أن القوات المسلحة كان لها الفضل الأول فى الحفاظ على ثورة 30 يونيو، مؤديًا التحية لشهداء الجيش والشرطة، فى ذكرى تحرير سيناء، مؤكّدًا أنه لولا القوات المسلحة لما استطاعت مصر استرداد سيناء.

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