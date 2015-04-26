اعتصام سائقى مترو الخط الثالث رفضا لتحميل زميلهم مسئولية حادث العباسية

اعتصم عدد من سائقى قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق بمحطة العتبة، احتجاجا على محاولة المسئولين بشركة المترو تحميل زميلهم أحمد الحمزاوى، سائق قطار العباسية، المسئولية، وذلك على حد قولهم، متهمين المسئولين بمحاولة جعل زميلهم "كبش فداء".

وقال سائقون لـ"اليوم السابع" إن القطار خرج من ورش العباسية بدون فرامل، وإن إدارة الصيانة بشركة المترو تتحمل المسئولية الأولى عن هذا الحادث، وإن السائق يتحمل مسئولية تالية باعتباره لم يقم بتجربة القطار قبل قيادته فقط، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بأن يجعلوا زميلهم "كبش فداء"، على حد قولهم.

وأضاف السائقون أنهم وقّعوا فى دفتر الطوارئ بمحطة العتبة منذ نحو ثلاث سنوات بوجود مشاكل فنية بقطارات الخط الثالث، إلا أن المسئولين لم ينتبهوا لهذه المشاكل، لافتين إلى أن تلك المشاكل لا تسمح بوجود أمان 100% بالقطار.

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