رئيس "الاستشعار عن بعد": تصنيع قمر صناعى تجريبى بمصر خلال 5 سنوات

قال الدكتور مدحت مختار رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، إن "ايجبت سات 2" يشهد إصدار العديد من الشائعات منذ الإعلان عنه، ولا نعرف مصدر شائعة فقدانه، مشيراً إلى أنه يتم رصد "ايجيبت سات 2" بصفة مستمرة، ويعمل بصورة طبيعية.

وأضاف رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، :"نستهدف تصنيع قمر صناعى تجريبى بالكامل داخل مصر خلال 5 سنوات، وإطلاق مجموعة أقمار بتكنولوجية مصرية"، لافتاً إلى أن هناك فريق عمل لمتابعة أية خلل بالأقمار الصناعية، وعلينا التركيز على برنامج الفضاء المصرى.