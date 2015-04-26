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عمرو أديب: السادات هو المنتصر بـ"حرب أكتوبر"..ومال مبارك بعودة سيناء؟

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عمرو أديب: السادات هو المنتصر بـ"حرب أكتوبر"..ومال مبارك بعودة سيناء؟ عمرو أديب: السادات هو المنتصر بـ"حرب أكتوبر"..ومال مبارك بعودة سيناء؟
انتقد الإعلامى عمرو أديب، الأشخاص الذين ينسبون إعادة سيناء لمصر فى حرب أكتوبر 1973 المجيدة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خلال هذه الفترة فى عيد تحرير سيناء، قائلاً: "إيه دور الرئيس مبارك فى رفع العلم المصرى على سيناء؟ ومال مبارك بعودة سيناء؟"، وتابع: "الذى انتصر فى الحرب محمد أنور السادات الذى تم اغتياله وسط جيشه فى أكتوبر 81، وإحنا هننسب حرب سيناء للرئيس مبارك على كيلو متر مربع".

وقال أديب عبر برنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، "إذا كان مبارك هو من أعاد سيناء، يبقى بالأحرى إننا نقول إن اللى بنى السد العالى هو أنور السادات"، متسائلاً: "لماذا نحن نغير ونزور التاريخ؟، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات تم اغتياله بجوار الرئيس الأسبق حسنى مبارك مباشرة، لاسيما أن السادات هو رائد الحرب والسلام فى التاريخ ولم يكن مبارك.

وأضاف عمرو أديب أن هناك من يتحدث عن الرئيس الأسبق مبارك، أنه قائد القوات الجوية فى حرب أكتوبر، قائلاً: "مبارك هيفرق إيه عن قائد القوات البرية وسلاح المهندسين والقوات البحرية، ومبارك مش هو القائد الوحيد ومش هو اللى عمل الحرب لوحده" متسائلا: "هل هو اللى عمل الاختراع بتاع سلاح المهندسين فى الحرب؟".

وأكد أديب، أن الرئيس الراحل أنور السادات هو صاحب قرار حرب أكتوبر المجيدة فى 1973، وصاحب قرار عودة الأرض للدولة المصرية فى هذه الحرب، فضلاً عن أنه قام ببناء الجيش بعدما فكك فى النكسة فى عام 1967، وهو من عين "مبارك" قائدًا للقوات الجوية خلال فترة حكمة لمصر، مضيفًا: "فجأة كل الناس فى الأيام اللى فاتت بتعيط على مبارك!".


>- بالفيديو.. مبارك فى مداخلة هاتفية مع أحمد موسى:أشعر بالفخر فى عيد تحرير سيناء وكل عام والشعب بخير..البلاد فى يد قيادة حكيمة وعلى الشعب مساندة الرئيس.. ولم أسمح للأمريكان ببناء قواعد عسكرية على أرض مصر

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