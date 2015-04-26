بالصور.. ارتفاع عدد المضربين عن الطعام بمستشفى كفر الشيخ العام لـ16

ارتفع عدد المضربين عن الطعام بمستشفى كفر الشيخ العام لـ16 من الرجال والسيدات للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم تعويضًا عن شركات وجمعيات الخبز بالمحافظة والتى تم إلغاءها مؤكدين استمرارهم عن الطعام حتى يتم الاستجابة لهم.

أكدت منى محمد المغازى إحدى المشاركات فى الإضراب أن محافظات البحيرة والغربية والشرقية وفرت فرص عمل للعاملين بشركات وجمعيات الخبز التى ألغيت لذا نطالب بالمثل فى محافظة كفر الشيخ حتى نوفر لقمة عيش لأطفالنا.

أضاف محمد محمد عبد المعبود "أحد المضربين عن الطعام" نحن 13 مضربًا عن الطعام بالمستشفى العام بكفر الشيخ ونطالب بتوفير فرص عمل لنا لأن أولادنا لا يجدون متطلبات الحياة التى كنا نوفرها لهم عندما كنا مسئولين وعاملين بشركات وجمعيات توزيع الخبز بدسوق مضيفًا نطالب المحافظ بتوفير فرصه عمل لنا بديلا عن شركات توزيع الخبز التى تم إلغاؤها.

ومن بين المضربون عن الطعام من عدد من مراكز المحافظة عبد الوهاب أحمد الشقاوى وقاسم غازى إبراهيم وأحمد السيد أحمد نعيم ومنى محمد المغازى وراوية فتى عوض وإيمان مدين يوسف وعبد الستار أحمد جمال ومحمد ممد عبد المعبود وياسر عصام محمد وخليفة حسن محمود وسناء أحمد غازى وحمديه حسنين ومدينة فوزى يونس وريهام قاسم.



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بعض المضربين عن الطعام أمام المستشفى العام



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المضربون أثناء دخولهم المستشفى مساء اليوم



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المضربون عن الطعام يجلسون أمام باب الاستقبال



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جانب من المضربين عن الطعام