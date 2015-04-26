بالفيديو..استشارى تجميل لـ"ست الحسن":يمكن إجراء جراحة أسنان فى 14دقيقة فقط

أوضح هشام السباعى، استشارى تجميل وزراعة الأسنان، خلال استضافته فى برنامج "ست الحسن" على قناة "أون تى فى"، أن جراحة الأسنان الآن أصبحت تختلف عن الماضى، حيث كان من المتعارف فى جراحة الأسنان أنها عبارة عن مشرط ودم، ولكن الآن يمكن عمل جراحة الأسنان عن طريق عمل أشعة مقطعية "ثرى دى" للمريض أولا تبين حالة العظام وسمكه، وبعد ذلك نقوم بعمل فتحة صغيرة بجهاز معين تفتح بالليزر، والفتحة تكون مساوية للزارعة بالضبط فى اللثة، ويتم وضع البذرة، وبالتالى لم يكن هناك دم أو ألم.

وأشار السباعى، فى لقاء مع شريهان أبو الحسن، ببرنامج ست الحسن على ONtv، إلى أنه من خلال الأشعة المقطعية نستطيع أن نعرف المكان الذى سنقوم بالزراعة فيه، ومدى ارتفاعه وعرضه، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تجعلنا نقوم بالعملية فى فترة لا تزيد عن 13: 14 دقيقة، وذلك يختلف عن الماضى الذى كانت العملية تستغرق ساعة أو ساعة ونصف الساعة.

وأكد استشارى الأسنان أن المريض يتم تخديره موضعيا وليس كلياً، وهو التخدير الخاص بالأسنان، ويقوم بزرع بذرة صناعية تقوم بعمل طبيعى، ويخرج المريض من العيادة بسنّة مؤقتة فى نفس الجلسة.