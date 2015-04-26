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"الشطة" مفيدة لمرضى السكر وتقى من السرطان وتحد من السمنة

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"الشطة" مفيدة لمرضى السكر وتقى من السرطان وتحد من السمنة "الشطة" مفيدة لمرضى السكر وتقى من السرطان وتحد من السمنة
تتمتع الشطة الحمراء المطحونة بفوائد صحية مثيرة، وتستخدم فى تحضير معظم أنواع الطعام، ولها فوائد رائعة أثناء الطبخ وتساهم فى تعزيز الصحة بشكل عام والوقاية من الأمراض المزمنة، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الفوائد الصحية لبهار الشطة الحمراء، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

1.تعد الشطة الحمراء البديل الأمثل للملح، حيث تساهم فى تحسين مذاق الطعام دون أن ترفع مستويات الصوديوم بالدم، ولذلك فهى لا تتسبب فى رفع مستويات ضغط الدم.
>2.تساهم فى الحد من الحساسية وإزالة احتقان الأنف حال الإصابة بالبرد والأنفلونزا، وذلك بسبب قدرة الشطة الرائعة على التخلص من المخاط وتصريفه بشكل مثالى.
>3.تساهم الشطة فى السيطرة على الوزن حسب العديد من الأبحاث التى أجريت مؤخرًا، حيث تساهم فى تنشيط التمثيل الغذائى للجسم ومنع تراكم .
>4.حسب بعض الأبحاث الطبية، تساهم الشطة الحمراء فى منع انتشار سرطان البروستاتا لدى الرجال وذلك بسبب احتوائها على مادة الكابسايسين " capsaicin" التى تساهم فى السيطرة على الوزن.
>5.تعزز المناعة وتقلل من فرص الإصابة بالأمراض.
>6.تساهم الشطة فى قتل البكتيريا الضارة، ولذا فهى تعزز قدرة المعدة على حماية نفسها وتقليل فرص الإصابة بقرحة المعدة.
>7.الشطة الحمراء مفيدة لمرضى السكر، حيث تمنع ارتفاع مستويات هرمون الأنسولين بالدم.

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مصر 365

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