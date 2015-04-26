فاروق الباز : المياه الجوفية في سيناء تكفي لزراعة 350 ألف فدان

قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، إن سيناء في قلب المصريين منذ أيام الفراعنة موضحاً قيامه بالعديد من الدراسات على الطبيعة الجغرافية لسيناء بمعاونة فريق من جامعة عين شمس عقب تحريرها مباشرة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الحياة اليوم”، مع “الإعلامية لبنى عسل” أن سيناء غنية بالثروات الطبيعية وصالحة للزراعة ولها مستقبل باهر، مشيرا إلى أن المياه الجوفية في سيناء تكفي لزراعة 350 ألف فدان.

وقال إنه من الممكن أن تستوعب سيناء أكثر من 2 مليون نسمة في حالة تنميتها وتعميرها وزراعتها مؤكداً أن الشباب المصري لديه الكثير من الطاقات وفي حاجة لمن يسانده ويعطيه الفرصة وتوفير فرص عمل لهم.

وفي السياق التعليمي أكد أن إصلاح التعليم في مصر يبدأ بـالمدرس وتحسين الاوضاع المعيشية حتى يقوم بواجبه وأيضا إرسال المعلمين لبعثات في الخارجمضيفاً أن المجلس الاستشاري للرئيس السيسي يضم أفضل العلماء والخبرات القادرة على المساهمة في إصلاح أحوال التعليم في مصر.