بالفيديو ..استشارى تجميل لـ “ست الحسن” : يمكن إجراء جراحة أسنان فى 14 دقيقة فقط

أوضح هشام السباعى استشارى تجميل وزراعة الاسنان خلال استضافته فى برنامج ست الحسن على ” اون تى فى ” ، أن جراحة الاسنان الأن أصبحت تختلف عن الماضى ، حيث كان من المتعارف فى جراحة الاسنان أنها عبارة عن مشرط ودم ، ولكن الان يمكن عمل جراحة الاسنان عن طريق عمل أشعة مقطعية ” ثرى دى ” للمريض اولاً تبين حالة العظام وسمكه ، وبعد ذلك نقوم بعمل فتحة صغيرة بجهاز معين تفتح بالليزر ، والفتحة تكون مساوية للزرعة بالضبط فى اللثه ، ويتم وضع البذرة ، وبالتالى لم يكن هناك دم او الم .

وأشار السباعى في لقاء مع شيريهان أبو الحسن ببرنامج ست الحسن على ONtv أنه من خلال الاشعة المقطعية نستطيع أن نعرف المكان الذى سنقوم بالزراعة فيه ، ومدى إرتفاعه وعرضه ، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تجعلنا نقوم بالعملية فى فترة لا تزيد عن 13: 14 دقيقة ، وذلك يختلف عن الماضى الذى كانت العملية تستغرق ساعة او ساعة ونصف .

وأكد استشارى الاسنان أن المريض يتم تخديره موضعى وليس كلياً وهو التخدير الخاص بالاسنان ، ويقوم بزرع بذرة صناعى تقوم بعمل طبيعى ، ويخرج المريض من العياده بسنه مؤقته فى نفس الجلسة ، وبعد 3 اشهر بنضع للمريض سنه أقوى وأجمد وأجمل .