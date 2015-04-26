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مهرجان كان 2015 يختار لجنة تحكيم ” شابة ومثيرة “

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مهرجان كان 2015 يختار لجنة تحكيم ” شابة ومثيرة “ مهرجان كان 2015 يختار لجنة تحكيم ” شابة ومثيرة “

أفادت ” فرانس 24 ” أن منظمو مهرجان كان 2015 أعلنوا عن أعضاء لجنة التحكيم التي ستحسم المنافسة السعف

أ ف ب : جايك جيلنهال وصوفي مارسو وكزافيه دولان

الذهبية. ومن بين أعضاء اللجنة الممثلة الفرنسية صوفي مارسو، والممثل الأمريكي جايك جيلنهال، والمخرج الكندي كزافيه دولان، والمطربة المالية رقية تراوري.

كشف مهرجان كان، أشهر مهرجانات السينما في العالم، عن تشكيلة لجنة تحكيم نسخته الثامنة والستين. ومن الواضح أن المنظمون اختاروا للعام 2015 شخصيات شابة ومثيرة، مع احترام المساواة بين الرجال والنساء.

ويساعد أعضاء اللجنة الرئيسين، الأخوين جويل وإيثان كوهين، على اختيار الفائز بـ”السعفة الذهبية”، إضافة إلى الجوائز الكبرى الأخرى. وتضم اللجنة الممثلة الفرنسية صوفي مارسو والبريطانية سيينا ميلر والإسبانية روسي دي بالما والأمريكي جايك جيلنهال.

وفي معسكر المخرجين في هذه اللجنة، نجد المكسيكي غييرمو ديل تورو والكندي “النابغة” كزافيه دولان الذي أحرز العام الماضي جائزة لجنة التحكيم بفيلمه “أمي” (بالتساوي مع “وداعا للغة” لعملاق السينما الفرنسية جان لوك غودار).

أما المطربة المالية رقية تراوري فهي العضو الوحيد الخارج عن عالم السينما في هذه اللجنة.

وبعد 11 يوما على انطلاق العرس السينمائي، سيعلن “الحكماء” التسعة في 24 مايو/أيار عن جائزة “السعفة الذهبية” التي يتنافس عليها نحو 20 فيلما. وحتى الآن، أعلن المنظمون عن 17 فيلما طويلا تشارك في السباق، لكن المندوب العام للمهرجان تيري فريمو أوضح أن هذه القائمة مرشحة لاستقبال أفلام أخرى تكشف قريبا.

الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية :
> “ديبان” للفرنسي جاك أوديار
> “قانون السوق” للفرنسي ستيفان بريزيه
> “مارغريت وجوليان” للفرنسية فاليري دونزيلي
> “حكاية الحكايات” للإيطالي ماتيو غارون
> “كارول” للأمريكي تود هاينس
> “وللجبال أن تنزاح” للصيني جيا زهانغكي
> “القاتل” للتايواني هو هسياو هسيان
> “أختنا الصغيرة” للياباني هيروكازو كورييدا
> “ماكبث” للأسترالي جستين كورزيل
> “سرطان البحر” لليوناني يورغس لانتيموس
> “ملكي” للفرنسية مايوان
> “أمي” للإيطالي ناني موريتي
> “ابن ساول” للمجري لازلو نماس
> “الشباب” للإيطالي باولو سورنتينو
> “أعلى من دوي القنابل” للنروجي جواكيم ترير
> “بحر الأشجار” للأمريكي غوس فان سانت
> “قاتل محترف” للكندي دوني فيلنوف

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