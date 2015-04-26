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حبس 5 طلاب بالوادى الجديد 4 أيام لحيازتهم وتعاطيهم "أفيون وحشيش"

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حبس 5 طلاب بالوادى الجديد 4 أيام لحيازتهم وتعاطيهم "أفيون وحشيش" حبس 5 طلاب بالوادى الجديد 4 أيام لحيازتهم وتعاطيهم "أفيون وحشيش"
أصدر المستشار وائل عفت وكيل نيابة الخارجة الجزئية بالوادى الجديد قرارًا بحبس خمسة طلاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم أثناء تعاطيهم لمخدر الأفيون والحشيش فى أحد الأماكن العمومية بمدينة الخارجة؛ حيث تحرر المحضر رقم 2459 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 بالواقعة وتمت إحالتهم للنيابة العامة التى أصدرت قرارها سالف الذكر.

وكانت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد وقسم شرطة الخارجة قد تمكنت من ضبط 5 طلاب أثناء قيامهم بتعاطى المخدرات وبحوزتهم قطع من مخدر الحشيش والأفيون، وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة العامة.

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مصر 365