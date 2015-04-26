نيابة أسوان تقرر حبس مُسجل 4 أيام لسرقته 26 بطارية أعمدة طاقة شمسية

أمرت نيابة أسوان، بمعرفة أحمد قناوى مدير النيابة، اليوم الأحد، بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطه فى سرقة 26 بطارية إنارة أعمدة بالطاقة الشمسية فى منطقة الشلال بمدينة أسوان، كما أمرت بضبط وإحضار باقى المتهمين المتورطين فى الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد الشاذلى رئيس إدارة البحث الجنائى، يفيد بتقدم رئيس قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ببلاغ إلى قسم أول أسوان، يفيد بواقعة السرقة.

كلف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث الجنائى، ضباط مباحث قسم أول أسوان، بإشراف العقيد جودت عبد الجبار وكيل إدارة البحث الجنائى، ومشاركة النقيب محمود الباجا، لوضع خطة محكمة، لضبط مرتكبى الواقعة.

وتوصلت الجهود إلى أن مرتكبى الواقعة هم "خالد.ح.ع" 36 سنة، عاطل، ومقيم الشيخ هارون، قسم أول أسوان، مسجل شقى خطر تحت رقم (292) فئة ج "سرقات عامة" والسابق ضبط واتهامه فى عدد (32) قضية متنوعة ما بين (سرقات- سلاح أبيض- ضرب- مخدرات – سرقة مهمات سكك حديدية- حيازة مواد كحولية) أخرهم قضية سرقة مهمات سكك حديدية، وأيضاً المتهم "محمد.س.ف" 23 سنة، عاطل، ومقيم عزبة الفرن كيما قسم ثان أسوان.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم إعداد مأمورية لاستهداف المتهمان، حيث تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن عدد (26) بطارية من متحصلات السرقة، وجارى ضبط المتهم الثانى وباقى المسروقات.

وبإخطار الرائد إسلام ياسين رئيس عمليات إدارة البحث الجنائى، والرائد عمرو عبد الوهاب رئيس إدارة العلاقات العامة بمديرية أمن أسوان، تحرر المحضر رقم 3790 جنح قسم أول أسوان، وتولت النيابة التحقيق.