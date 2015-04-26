بالصور .. حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية يحتفل بذكرى تحرير سيناء

قام حزب المصريين الأحرار مساء اليوم؛ بالإحتفال بذكر مرور 33 عاماً على تحرير سيناء، بحضور المحامى إبراهيم عبد الوهاب والمهندسة مى محمود ، أعضاء لجنة تسيير الأعمال أمانة الإسكندرية بالحزب، واللواء سعيد أيوب، عضو هيئة عليا للحزب، والعديد من الشخصيات العامة والسياسية بالمحافظة.

من جانبه قال إبراهيم عبد الوهاب؛ أننا أثبتنا فى 25 فى إبريل ، إننا قادرين على إستراداد أرضنا وحقنا بكل الطرق العسكرية والدبلوماسية القانونية، وشهدائنا من القوات المسحلة فقدوا دمائهم فداء تحرير أرض سيناء، فعلينا أن نحافظ على كل شبر منها، وذلك من خلال التطوير والتنمية المستدامة.

ونوه إبراهيم عبد الوهاب؛ أننا الأن فى الإنتقال من مرحلة التحرير إلى مرحلة التعمير، ونحن فى إنتظار خطة التنمية الشاملة والتى أعلنها رئيس الجمهورية، وهى إنشاء مدينة رفح جديدة، وتطوير الصناعات والزراعات والثروة السمكية والتعدين مثل منخفض القطارة.

وأضافت مى محمود للإحتفال بتحرير سيناء يجب أن نحتفل أولاً بمشروعات قومية جديدة يتم إقامتها على أرض سيناء لإعادة تعميرها مرة أخرى، وإنهاء البؤر الإرهابية الموجودة فيها، ولا يمكن لأحد أن ينكر دور القوات المسلحة فى محاربة الإرهاب المستطون فى سيناء والذى أستفحل بعد عزل محمد مرسى، فما يقوم به جيشنا من تضحيات على أرض يناء يضاهى تماماً ما قام به جنودنا لتخلصينا من العدو.