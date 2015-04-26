الأهلي ينفي عقد جلسات مع مدربين مرشحين لخلافة جاريدو

نفى الأهلي عقد أي جلسات مع عدة مدربين مرشحين لخلافة خوان كارلوس جاريدو في حالة رحيله.

ويقدم الأهلي أداء متذبذبا مع جاريدو منذ بداية الموسم فضلا عن اصطدام المدرب الإسباني مع إدارة الأهلي مؤخرا، مما فتح الباب لتكهنات برحيله.

وقال علاء عبد الصادق مدير إدارة الكرة بالأهلي في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأحد: "لا صحة لعقد جلسات مع مدربين لخلافة جاريدو، سواء ودية أو رسمية".

وأضاف "هناك بعض الأشخاص يخلقون أزمات، لكنهم لن ينجحوا في ذلك، فجاريدو يلقى كل الدعم من إدارة الأهلي".

وأكد مدير إدارة الكرة بأن الأهلي لن يشهد أي تفكك في المرحلة المقبلة.