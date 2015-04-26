أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي ينفي عقد جلسات مع مدربين مرشحين لخلافة جاريدو

Google+ Print
الأهلي ينفي عقد جلسات مع مدربين مرشحين لخلافة جاريدو الأهلي ينفي عقد جلسات مع مدربين مرشحين لخلافة جاريدو

نفى الأهلي عقد أي جلسات مع عدة مدربين مرشحين لخلافة خوان كارلوس جاريدو في حالة رحيله.

ويقدم الأهلي أداء متذبذبا مع جاريدو منذ بداية الموسم فضلا عن اصطدام المدرب الإسباني مع إدارة الأهلي مؤخرا، مما فتح الباب لتكهنات برحيله.

وقال علاء عبد الصادق مدير إدارة الكرة بالأهلي في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأحد: "لا صحة لعقد جلسات مع مدربين لخلافة جاريدو، سواء ودية أو رسمية".

وأضاف "هناك بعض الأشخاص يخلقون أزمات، لكنهم لن ينجحوا في ذلك، فجاريدو يلقى كل الدعم من إدارة الأهلي".

وأكد مدير إدارة الكرة بأن الأهلي لن يشهد أي تفكك في المرحلة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع