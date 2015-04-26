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الجزائر تطرد دبلوماسيا موريتانيا وتعتبره " غير مرغوب فيه"

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الجزائر تطرد دبلوماسيا موريتانيا وتعتبره " غير مرغوب فيه" الجزائر تطرد دبلوماسيا موريتانيا وتعتبره " غير مرغوب فيه"
أفادت مصادر إعلامية بأن السلطات الجزائرية قامت اليوم بطرد دبلوماسيا موريتانيا يعمل بالسفارة الموريتانية فى الجزائر العاصمة واعتبرته شخصا غير مرغوب فيه.

وأضافت المصادر نفسها فى تصريحات مساء اليوم الأحد - أن الدبلوماسى سكرتير بالسفارة الموريتانية بالجزائر وتم إبلاغه اليوم بطرده من الجزائر دون إعطائه توضيحات حول أسباب القرار.

يأتى طرد الدبلوماسى الموريتانى ردا على طرد موريتانيا يوم الخميس الماضى للمستشار الأول بسفارة الجزائر بموريتانيا بلقاسم الشرواطى بسبب وقوفه ـ كما بررت موريتانيا ـ وراء مقال يسيء إلى علاقات موريتانيا بالمغرب ويتضمن أكاذيبا وافتراءات لا أساس لها من الصحة.

وقام الأمن الموريتانى باعتقال صحفيا موريتانيا نشر المقال المسرب يدعى مولاى إبراهيم ولد مولاى أمحمد مدير صحيفة "البيان" الإلكترونية للتحقيق معه حول أسباب نشره للمقال ومسؤوليته المهنية والقانونية ثم أفرج عنه بكفالة ووضع تحت المراقبة القضائية لحين استكمال التحقيق معه.

وجاء فى المقال ـ الذى تسبب فى طرد الدبلوماسى الجزائرى ـ معلومات مفادها بأن موريتانيا تقدمت رسميا بشكوى إلى الأمم المتحدة من المغربية تتهمها بإغراق الحدود الموريتانية مع المغرب بالمخدرات التى يتم تهريبها عبر الأراضى الموريتانية إلى الجماعات الإرهابية فى شمال مالى والتى تمول أنشطة هذه الجماعات.

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مصر 365

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